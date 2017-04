Blera canera, ma pauc success per la PCD

Suenter in onn en uffizi ha il president da la PCD, Gerhard Pfister fatg bilantscha.

Las elecziuns chantunalas sajan stadas ina terrada. Però dovria ina midada da tendenza adina temp. Tuttina stoppia el bainprest pudair preschentar success. Quai ha ditg Pfister en l’emissiun «Samstagsrundschau» da Radio SRF. In dals temas impurtants saja stà per Pfister la pretensiun ch’esters en Svizra stoppian s’integrar meglier. Plinavant saja el per in scumond da faziels da chau per scolaras sut 16 onns.

En mintga cas haja Gerhard Pfister procurà ch'i vegn discurrì da la partida. Ma novs commembers n'han els betg exnum survegnì cun quai. Ins sa dumonda er en tge direcziun che la partida duai ir. En dumonda pervi da l'iniziativa d'immigraziun da massa è la CVP ida in curs anc pli sever che la PLD. En dumondas davart la refurma da rentas è ella sa messa da vart sanestra.

