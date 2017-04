BODLUV: Cussegl federal sustegna Guy Parmelin

Oz, 18:37

Fabia Caduff

La decisiun dal cusseglier federal Guy Parmelin saja stada chapibla e gista argumentescha il cussegl federal. Els na vesan betg motivs per cuntinuar cul project BODLUV per cumprar in nov sistem da defensiun cunter aviuns.