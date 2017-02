Boom da bio en Svizra

Svizras e Svizzers dattan ora cun 262 euros l'onn il pli bler per products da bio. Il segund bler dattan ora ils Danais cun 191 euros e sin plazza trais èn ils Svedais cun 177 euros.

Svizras e Svizzers dattan ora il pli bler per products da bio. Per chau ha ina persuna svizra dà ora l'onn 2015 262 euros. Quai comunitgescha l'institut da perscrutaziun per l'agricultura biologica FiBL a Frick. Il FiBL è basà en Svizra, Germania ed Austria.

Il segund bler dattan ora ils Danais cun 191 euros e sin plazza trais èn ils Svedais cun 177 euros.

15% da la surfatscha agricula per bio

Il studi dal FiBL mussa, ch'ils consuments europeics dattan ora mintg'onn dapli per products biologics. Il 2015 è il martgà da bio europeic creschì per 13% sin 30 milliardas euros.

La Svizra è era tranter ils tschintg pajais cun la pli gronda part da la surfatscha agricula da bio – radund 15% dal terren agricul en Svizra vegn duvrà per producir da maniera biologica.

En il principadi da Liechtenstein vegn duvrà cun sur 30% il pli bler terren agricul per producir da maniera biologica.

