Branscha n’è betg intgantada da l’acziun da Saas Fee

Oz, 16:38

Anna Caprez

Al Forum da turissem han las pendicularas da Saas Fee preschentà per l’emprima giada resultats concrets davart lur acziun. Ils Vallesans avevan lantschà la vendita da cartas da stagiun per 222 francs. Sin l'emprim sguard è l’acziun stada in success.