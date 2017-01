Bun di, bun onn: 2017 è quà

Cun tuchiez e fieus artificials han era ils Svizzers e las Svizras beneventà l'onn nov. En las citads grondas hai dà grondas festas, ma tut è stà protegì specialmain bain – pervi da l'attatga da Berlin.

A Turitg han festivà radund 150'000 persunas la party da Son Silvester sper il lai.

Sin il Münsterplatz a Berna èn s'inscuntradas pliras milli persunas per far in viva sin l'onn 2017. A Genevra han las autoritads envidà la populaziun ad in saut sin il Quai da Mont Blanc.

Suenter l'attatga da terror a Berlin curt avant Nadal, han numerusas citads sin tut il mund rinforzà lur mesiras da segirezza per las festas da Son Silvester. Cun blocs da betun e vehichels han las autoritads segirà las festivitads en ils centers da las citads.

Memia bler alcohol en tscherts lieus

Sin la staziun principala da Turitg ha quai dà cravals la notg passada. La polizia chantunala haja arrestà 11 umens,ha communitgà la polizia chantunala turitgaisa. Las dispitas haja quai savens dà senza raschuns. Ils umens haja però gì bavì memia bler alcohol. Tuts 11 vegnan denunziads.

Detonaziun en in club a Berna

In club en la citad da Basilea ha questa notg stuì vegnir evacuà, il motiv era ina detunaziun. Radund 500 persunas han stuì bandunar il local curt suenter las 5.

Las investigaziun han mussà che nunenconuschents aveva bittà ina substanza sumeglianta a gas lacrimogen, scriva la procura publica da Basilea citad. Pliras persunas aveva miserias da respirar e irritaziuns dals egls.

