Bun onn 2016 per la Mobigliar grazia a l'aur

La societad d'assicuraznas ha fatg l'onn passà bunamain 15% dapli gudogn che anc il 2015.

Sco la Mobigliar ha communitgà saja il bun resultat d'ina vart stà pussaivel pervi din bler meglier resultat finanzial. Quel ha la societad d'assicuranzas cuntanschì cun investiziuns en aur.

Da l'autra vart èn era las entradas da premias s'augmentadas. En il sectur «betg vita» per 3,3 % ed en il sectur «vita» per 3,6% cumpareglià cun l'onn avant. Tut en tut è sa resultà per il 2016 in gudogn da bunamain 440 milliuns francs.

RR novitads 12:00