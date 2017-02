Bun schaner per las Pendicularas svizras

Uschia nodan ellas en schaner in surpli da 3,1% da giasts e da 3,2% da transports en cumparegliaziun cun l’onn avant. Quai mussa il monitoring da las Pendicularas Svizras.

Suenter la partenza nauscha en la stagiun d’enviern nodan las Pendicularas Svizras il schaner buns resultats. Naiv fin giu en la Bassa e temperaturas fraidas hajan procurà per dapli traffic sin las pistas, scrivan las Pendicularas Svizras. Grazia a las navadas dals ultims dis sajan er las previstas per il temp da vacanzas da sport fitg bunas.

Tuttina sa sviluppan las cifras da regiun a regiun fitg differentamain – uschia noda per exempel il Tessin quasi in plus da 98%. Ed era il Grischun noda tenor quest monitoring in plus da 8,8% dapli giasts e da 5,3% dapli svieuta da transport.

Ils perdiders en cumparegliaziun cun l’onn avant èn las destinaziuns en la Surselva Bernaisa, en il Vad ed il chantun Friburg.

