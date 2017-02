Burkhalter accentuescha la rolla da l'OSCE

A la conferenza da segirezza a Minca ha il minister da l’exteriur svizzer Didier Burkhalter accentuà particularmain il conflict da l’Ucraina e sias consequenzas.



Il conflict haja donnegià il partenadi tranter il vest a la Russia. Cunvegnas impurtantas, per exempel davart controllas d’armas sajan messas en dumonda, hai num en ina communicaziun da ses departament. Per quai pleda Burkhalter per ina OSCE ferma. L’organisaziun per la segirezza e collavuraziun en l’Europa saja impurtanta per la segirezza da l’Europa. Rinforzar l’OSCE saja ina da las prioritads da la politica exteriura da la Svizra.

Difficultus e cumplex

Plinavant vegni la politica da segirtad da l’Europa adina pli difficultusa e cumplexa periva da la malsegirezza dal svilup da las relaziuns tranter ils Stadis Undis da l’America e la Russia.

