Cas Behring procura per donn da record

Il Tribunal penal federal ha sentenzià en il cas da las pretensiuns civilas cunter il finanzier Dieter Behring ad indemnisaziuns da 207 milliuns francs. Quai bun in mez onn suenter la sentenzia en il cas principal. Behring ha annunzià da trair vinavant la sentenzia.

Cun ses sistem d’investiziun duai Dieter Behring avair donnegià finanzialmain radund 2000 persunas per en tut 800 milliuns francs.

1300 persunas han inoltrà in plant ed avessan per part uss il dretg sin quests daners. Quants daners ch’els survegnan per propi n’è betg cler. La summa d’indemnisaziun surpassa la summa ch’è vegnida confiscada tar Behring.

Avant ch'ins po insumma pajar ora las pretensiuns d'indemnisaziun sto la sentenzia esser legalmain valaivla. Sco il derschader Daniel Kipfer ha ditg, duai la sentenzia motivada esser avant maun en in pèr emnas.

Sin dumonda ha l'advocat da Dieter Behring annunzià che ses mandant vegni a trair vinavant il cas al Tribunal federal a Losanna.

RR novitads 14:00