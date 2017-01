Cassas da malsauns: I mancan daners

Adina dapli glieud en Svizra na paja betg las premias da las cassas da malsauns. Il 2015 è il dumber da quels che na pajan betg creschì per 20,4%.

In dals motivs è che las premias vegnan adina pli charas. Sco consequenza han ils chantuns stuì pajar ils radund 285 milliuns francs che mancavan. Auters motivs pon esser la situaziun economica u la situaziun privata dals pertutgads, per exempel la perdita da la lavur, in divorzi ubain ina malsogna.

Las datas ha l'Uffizi federal per sanadad BAG rimnà. I mancan dentant las datas da singuls chantuns. A la testa sa chatta il chantun Vad che ha stuì pajar prest 45 milliuns francs. Lura suonda Genevra cun 40,1 milliuns e Turitg cun 38,5 milliuns francs.

Dapi il schaner 2012 ston ils chantuns surpigliar 85% da la summa da premias che mancan.

