Cassas da pensiun mantegnan lur grad da garanzia

La situaziun finanziala da las cassas da pensiun svizras n'è betg sa midada l'onn passà. Ellas han pudì mantegnair lur grads da garanzia sin il medem nivel sco l'onn avant. Quai mussa il monitoring da las cassas da pensiun fatgas da Swisscanto.

97% da las cassas da pensiun privatas han in grad da garanzia da 100% u dapli. Tar las cassas da pensiun publicas sa chattan 70,2% sur la marca da 100%, scriva Swisscanto. Il grad da garanzia mussa la relaziun tranter la facultad da prevenziun, pia ils daners ch'èn propa d'enturn e las obligaziuns ch'els han. Ina valur da 100% mussa che la cassa po cuvierer ils custs per pajar las rentas.

Tschains tecnic pli bass

Las cassas da pensiun han pudì mantegnair il grad da garanzia schebain ch'il tschains tecnic è ì a bass. Il tschains tecnic vegn duvrà per quintar or il grad da garanzia. Pli bass ch'il tschains è e dapli capital che las cassas da pensiun ston metter da la vart per garantir da pudair pajar lur obligaziuns.

RR novitads 12:00