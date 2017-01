Chadaina da Fortuna sustegna tantas persunas sco anc mai

La Chadaina da Fortuna ha survegnì l’onn passà in dumber da record da dumondas d’agid per persunas en miseria en Svizra. Tut en tut ha ella sustegnì 3108 persunas cun daners d’urgenza.

Il 2016 saja stà en l’ensaina per in agid rinforzà en Svizra, communitgescha l’organisaziun d’agid da la SRG SSR. I haja dà tantas dumondas d’agid da servetschs socials svizzers privats e publica sco anc mai.

La gronda part dal sustegn saja vegnì impundi per affars medicinals u per pajaments da tschains per persunas che vivan sut il cunfin da la povradad, hai num vinavant. La Chadaina da Fortuna impunda tenor atgnas indicaziuns mintg’onn radund in milliun francs per persunas en miseria.

RR novitads 08:00