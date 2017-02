Chantuns alpins tiran vid la medema suga sco Avenir Suisse

Avenir Suisse ha preschentà en in nov studi ideas e propostas per l'avegnir da las regiuns da muntogna. Propostas che la Conferenza da las regenzas dals chantuns alpins sustegna da princip. Tuttina datti anc differenzas e basegns da discussiun.

Concentrar las forzas, fusiunar, sa spezialisar en il turissem e nizzegiar il potenzial dals possessurs dad abitaziuns secundaras - quai èn ils recepts principals ch'il studi d'Avenir Suisse propona per in bun avegnir da las regiuns da muntogna.

Las propostas èn bunas, dentant...

Tenor Fadri Ramming, secretari general da la Conferenza da las regenzas dals chantuns alpins, èn quai da princip bunas ideas. Problems u differenzas vesa el plitost en il detagl. Per exempel tar la proposta da nizzegiar il potenzial dals possessurs dad abitaziuns secundaras.

Qua dovri per Fadri Ramming sco emprim pass ina basa legala, che lubeschia insumma da nizzegiar quest potenzial - saja quai per eleger els en uffizis communals u sco investurs.

I dovra midadas tar las leschas da la protecziun da l'ambient

Las leschas per la protecziun da l'ambient èn per Fadri Ramming in exempel nua che midadas lubissan da nizzegiar meglier il potenzial d'investurs. Las leschas stoppian vegnir schluccadas, uschia ch'ins possia giuditgar in project da situaziun tar situaziun.

Las leschas existentas sajan memia absolutas ed hajan gia chaschunà pliras giadas il naufragi da projects, che na sajan betg exnum stads nuschaivels per l'ambient.

Scursanir investiziuns en regiuns periferas

Avenir Suisse propona en ses studi tranter auter da reducir investiziuns u subvenziuns en regiuns, nua che quellas na sa pajan betg. Tenor Fadri Ramming po il studi vegnir malchapì en quest punct. Questa proposta na muntia numnadamain betg, che questas regiuns stoppian lura temair per l'existenza. I saja vinavant da garantir in service public e da tschertgar novas vias per generar entradas.

En quest connex lessan ils chantuns da muntogna er explicitamain tschertgar il discurs constructiv cun Avenir Suisse perquai che las ideas giajan en la dretga direcziun. Uschia vul la Conferenza da las regenzas dals chantuns alpins er evitar discussiuns agressivas e pauc constructivas sco avant 10 onns tar la medema tematica.

Daners da la Confederaziun na pon betg vegnir duvrads per in auter intent

Ina proposta d'Avenir Suisse è da magari nizzegiar meglier daners da la Confederaziun. Per exempel da betg investir tut en sviaments luxurius mabain per exempel en novs bajetgs da scola.

Qua è Fadri Ramming dal maini, ch'ins possia bain tschertgar il discurs cun la Confederaziun. El na craja dentant betg che quai midia la pratica da conceder daners. Ils daners da la Confederaziun stoppian vegnir duvrads per l'intent budgetà.

RR actualitad 07:00