Chareschia è s’augmentada surtut rauba importada

Oz, 12:31

SDA / Gionduri Maissen

Ils consuments svizzers han pajà il favrer cleramain dapli per legums - sco era per sgols e per viadis pauschals en l'exteriur. En tut è la chareschia s'augmentada per 0,5% dapi il schaner, quai scriva l'Uffizi federal da statistica.