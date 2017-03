Co il russ dat in stumpel al rumantsch

En ils gimnasis a Basilea-Champagna frequentan be 6 scolars il linguatg russ sco rom d’accent. Ord l’idea da remplazzar il russ cun il rumantsch è naschida in'interpellaziun a la regenza.

Quai è l’idea da Linard Candreia, deputà en il Landrat da Basilea-Champagna. Sia interpellaziun per «in’emna da project per la sensibilisaziun per la quarta lingua naziunala» cuntegna trais dumondas:

Tge pensa la directura da furmaziun, cultura e da sport en general da l’idea d’ina emna da project per la sensibilisaziun per la quarta lingua naziunala?

È la directura da furmaziun, cultura e da sport era da l’avis che l’inscunter cun il rumantsch en la sisavla classa primara pudess muntar in stausch da motivaziun per emprender la lingua obligatorica Franzos?

Sche la directura da furmaziun, cultura e da sport po affirmar las dumondas 1 e 2, fiss ella lura era pronta da prender a mauns en il segund quartal 2017 las preparativas per in’emna da project?

Candreia ha era ponderà tgi che pudess pajar questa emna da sensibilisaziun. Ils custs pudessan vegnir repartids tranter ils chantuns da Basilea-Champagna ed il Grischun e vegnir pajads ord ils fond da lottaria.

Era la Lia Rumantscha duai vegnir integrada en il project. Ma fin che la regenza n’haja betg decidì en chaussa, na veglia el betg prender si contact cun il chantun Grischun ubain cun la Lia Rumantscha.

Enfin che la regenza dat resposta sin sia interpellaziun pon passar dus enfin trais mais. Per cas che Basilea-Champagna va ordavant cun il bun exempel, spera Linard Candreia ch’er anc auters chantuns surpiglian quest’emna da project rumantsch en lur scolas. Quai era sco remuneraziun al rumantsch che festivescha l’onn proxim – cura ch’il project giess en vigur – ses 80avel giubileum sco lingua naziunala svizra.

