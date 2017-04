Colonnas da record vers sid

Al portal nord dal Gottard datti anc colonnas da radund 5 kilometers. I è da quintar cun in temp da spetga da radund 50 minutas.

Al tunnel dal Gottard ha i dà colonnas d'enfin 14 kilometers - in record per il di da venderdi sontg. Tranteren han ils automobilists stuì spetgar duas uras e mesa per charrar tras il Gottard. Er las Viafiers federalas annunzian ina frequenza extraordinaria. Blers trens sajan stads occupads cumplettamain, uschia che l'SBB haja mess en trens supplementars.

Colonnas gia la notg

Las emprimas colonnas al Gottard ha i gia dà baud la damaun. Dapi las 6 n'èn las colonnas betg pli sa schliadas. Las 6:30 era la lavina d'autos gia 14 kilometers lunga. Viasuisse quinta che la situaziun sa normaliseschia vers las nov questa saira.

#A2 - Luzern -> Gotthard - Zwischen Erstfeld und Göschenen 14 km Stau, Überlastung, Zeitverlust bis zu 2 Stunden und 30 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 14. April 2017

