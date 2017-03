Confederaziun arva deposits d’antibiotica

La confederaziun ha avert ses deposits d’antibiotica. La raschun è che la firma da producziun chinaisa na po per il mument betg furnir ina cumbinaziun da substanzas activas.

Pervia ch'ina firma chinaisa na sa betg furnir actualmain la cumbinaziun da substanzas activas Piperacillin/Tazobactam, ha la confederaziun avert sias reservas d’antibiotica. Quai ha communitgà l’Uffizi federal per il provediment economic dal pajais (UFPE).

Duvrà vegn questa cumbinaziun da substanzas activas per in antibiotic impurtant per tractar grevas infecziuns che pon periclitar la vita en ospitals. La confederaziun fa quint che la stretga possia vegnir surmuntada cun questa mesira.

Cas extraordinari

In cas extraordinari è la stretga actuala perquai ch’in producent d’ina cumbinaziun da substanzas activas è pertutgà e na in furnitur d’antibiotica. Quai vul dir che plirs furniturs en Svizra èn pertutgads e na pon pia betg gidar in l’auter sco en cas precedents.

La firma chinaisa che producescha Piperacillin/Tazobactam, furneschia tenor Ueli Haudenschild da l’UFPE la gronda part da la cumbinaziun activa sin l’entir mund. La raschun che la firma na possia betg furnir actualmain, saja in brischament en l’interpresa. Ins spetgia che la firma chinaisa possia cuntinuar cun la producziun l’entschatta da la stad.

RR novitads 14:00