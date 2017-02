Confederaziun fa in gudogn da 0.8 milliardas francs

En la cassa federala hai danovamain dapli daners che budgetà. Il quint 2016 serra cun in surpli d'entradas da 752 milliuns francs. Per il Cussegl federal è la raschun principala ils tschains negativs.

Senza ils effects dals tschains negativs avessi dà in defizit, scriva il Departament federal da finanzas. Budgetà era in defizit da 500 milliuns francs. Il Cussegl federal na dat dentant betg fin d'alarm. Per ils onns vegnents saja vinavant da quintar cun auts defizits structurals, uschia hai num en ina communicaziun.

Per il preventiv 2018 ed il plan da finanzas 2019 - 2021 ha il Cussegl federal decidì differentas mesiras: Correcturas da charaschia, scursaniziuns tar las atgnas expensas en la valita da 150 milliuns francs sco er scursaniziuns intenziunadas da 230 - 300 milliuns francs ad onn.

