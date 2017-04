Confederaziun: «La Svizra na manipulescha betg sia valuta»

Suenter la Banca naziunala svizra SNB sez defenda er Jörg Gasser, il secretari statal per finanzas, la politica da finanzas da la SNB envers rinfatschas americanas. La fin d'emna aveva crititgà il ministeri da finanzas american la SNB pervi da sias intervenziuns per flaivlentar il franc svizer.

En in’intervista cul emettur da televisiun american CNBC a Singapur ha il secretari statal dal Departament federal da finanzas, ditg, che la Svizra na manipuleschia betg la valur dal franc svizzer.

Jörg Gasser defenda uschia la politica monetara da la Banca naziunala Svizra SNB. Che la Svizra stettia sin ina glista d’observaziun dals Stadis Unids na fetschia percunter betg surstar el, ha ditg Gasser.

Svizra cun SNB sin glista d’observaziun americana

La fin d'emna aveva il ministeri da finanzas american publitgà in rapport cun ina glista d’observaziun americana per stadis che manipuleschan lur valuta. En in rapport crititgescha il ministeri da finanzas american las intervenziuns da la Banca naziunala svizra SNB per flaivlentar il franc.

Ils Stadis Unids pretendan da far transparentas questas intervenziuns als martgads da devisas. En pli duai la Svizra reducir sias intervenziuns mo a quels muments da crisa acuta, nua ch’il curs dal franc va ensi fermamain.

SNB refusa rinfatschas americanas

La Banca naziunala svizra aveva gia refusà la fin d'emna las rinfatschas americanas e giustifitgà las intervenziuns en autezza da pliras milliardas sco remedi per sustegnair ils exports svizzers.

« Sche nus intervegnin, na faschain nus quai betg per crear in avantatg a la Svizra tras ina valuta sutvalitada. » Thomas Jordan

President SNB

Dasper la Svizra èn er la Germania, la China, il Taiwan ed il Giapun sin questa glista. Nagin da quests pajais accumpleschan dentant actualmain tut ils criteris americans per valair sco manipulader da devisas.