Confederaziun publitgescha l'emprima giada inventari d'abitaziuns

Tenor l'Uffizi federal da svilup da territori pon 66 novas vischnancas en Svizra betg pli bajegiar secundas abitaziuns. Quellas vischnancas han la cumpart d'abitaziuns secundaras che surpassa ils 20% ch'èn lubids. 21 vischnancas han ch'è sbassa la quota sin sut 20%.

En tut han 422 da las 2'255 vischnancas en Svizra ina cumpart d’abitaziuns secundaras che surpassa ils 20% uschia na pon questas vischnancas betg pli lubir novas abitaziuns secundaras. Dapi il 2015 han 66 vischnancas surpassà la marca da 20%, quai scriva l’Uffizi federal da svilup dal territori. En 21 vischnancas è la cumpart sa sminuida sin sut ils 20%.

Sco l’uffizi scriva saja la metoda nova da dumbrar las abitaziuns pli precisa che las dumbraziuns da fin qua. Las indicaziuns che las vischnancas fan gidan da calcular il dumber da segundas abitaziuns. L'Uffizi federal publitgescha mintgamai fin mars l'inventari. Enfin uss vegniva la calculaziun fatga sin fundament da statisticas.

Las vischnancas elavuran l'inventari cun purtar en las datas en il register da bajetgs e d'abitaziuns (GWR). Las vischnancas ed ils chantuns pertutgads pon prender posiziun davart quest inventar entaifer 30 dis. L'entschatta matg adattescha l'Uffizi federal da svilup dal territori lura ils champs d'applicaziun. Per vischnancas che han ina cumpart da segundas abitaziuns da passa 20% munta quai che la lescha da segundas abitaziuns ed il decret da segundas abitaziuns valan.

Fundament per las calculaziuns è il GWR che vegn manà en ils blers chantuns da las vischnancas. En cumbinaziun cun ils registers d'abitants pon ins calcular precis quantas emprimas abitaziuns ch'i ha. Voluntarmain pon las vischnancas er purtar en abitaziuns che valan tuttina bler sco emprimas abitaziuns. Quai fissan per exempel abitaziuns da servetsch per lavurers u abitaziuns en regiuns alpinas che servan a finamiras agriculas. Damai che quella part è dentant voluntaria èsi pussaivel be a moda restrenschidada cumparegliar ils inventaris.

