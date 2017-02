Congedi per persunas che tgiran confamigliars

Oz, 19:46

Tgi che tgira in commember da famiglia ch'è malsaun, duai pudair sa laschar dispensar per curt a ses plaz da lavur. Geniturs cun uffants grev malsauns duain pudair pigliar in congedi da tgira pli lung. Quai ha il cussegl federal concludì da principi.



Bild in Lightbox öffnen. Durant quest temp duain ils emploiads survegnir vinavant la paja. Per il congedi da tgira prevesa il cussegl federal ina sumeglianta indemnisaziun sco per il congedi da maternitad. Sper las mesiras legalas duai la purschida da distgargia vegnir extendida. Uss duai vegnir sclerì, tge consequenzas ch'ina tala regulaziun avess per ils patruns da lavur. RR actualitad 18:00