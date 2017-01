Coop er il 2016 cun dapli svieuta

Quella è s'augmentada per 5,1% sin 28,3 milliardas francs.

Quai ha communitgà il concern. Tar il commerzi en detagl noda Coop dentant ina pitschna reducziun cumpareglià cun l'onn avant. La svieuta en quest segment è numnadamain sa reducida levet da 17,3 milliardas sin 17,2 milliardas francs.

Tut las activitads dal commerzi online da Coop han purtà l'onn passà in retgav net da 1,4 milliardas francs. Quai correspunda ad in plus da 14,3% cumpareglià cun l’onn 2015.

RR novitads 11:00