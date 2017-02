Coop racolta ils fritgs

La gruppa Coop ha fatg ina svieuta da passa 28 milliardas francs, in plus da 5%. Surtut il sectur da producziun ed il commerzi a l'engrossa haja gidà tar il engrondiment.

Coop ha augmentà l'onn passà il gudogn per 14% sin 475 milliuns francs, 59 milliuns dapli che l'onn avant. La gruppa Coop ha uschia fatg ina svieuta da passa 28 milliardas francs, in plus da 5%.

En spezial la sparta commerzi a l'engrondiment e la producziun han contribuì al bun resultat, uschia ha dà enconuschent Coop. Tar il commerzi en detagl ha Coop dentant registrà en la svieuta in minus da 100 milliuns francs sin totalmain 17,2 milliardas francs.

