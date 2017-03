Cumissiun federala per dumondas linguisticas

Oz, 6:12, actualisà a las 8:04

Nadja Cadonau

I dat cumissiuns per tut: Per la sanadad, per la segirezza, per la planisaziun. Perquai duai da nov era dar ina cumissiun federala per dumondas linguisticas. Quai propona il cusseglier dals chantuns Stefan Engler (PCD).