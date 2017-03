Cumpromiss - ma anc n’è la refurma da las rentas betg sut tetg

Mardi, 14.3.2017, 23:51

SDA / Alexi Baselgia

Tar la refurma da las rentas ha almain la conferenza d'intermediaziun chattà in cumpromiss. Bain a la conferenza laschà l'augment da la renta AVS per 70 francs en la refurma. Persuenter vul ella augmentar la taglia sin la plivalur mo per 0,6 pertschient.