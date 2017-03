Ina chombra ha il cusseglier federal Alain Berset pudì persvader. Dentant ina surpraisa n'èsi betg ch'il Cussegl dals chantuns di gea a la refurma da rentas. La refurma sco tala correspunda per gronda part a las propostas da la chombra pitschna. Decisiv è la decisiun dal Cussegl naziunal.

Il cusseglier federal Alain Berset ha anc ina giada empruvà da far attent a l’impurtanza da la fatschenta. En ses pled ha el er exprimì sia chapientscha che las emoziuns hajan cuntanschì in punct culminant, suenter las lungas debattas en il parlament. Quai saja be uman, la finala saja la refurma impurtanta per l’entira Svizra.

« I n’è betg il temp per discutar differenzas. Oz èsi simplamain da dir gea u na. » Alain Berset

Cusseglier federal (PS)

Era sche las posiziuns en il Cussegl dals chantuns eran cleras, han adversaris ed aderents anc ina giada preschentà lur arguments. Konrad Graber (PCD) ha preschentà il cumpromiss da la conferenza d'intermediaziun. Quel correspunda a la proposta dal Cussegl dals chantuns. Encunter questa proposta che cuntegna in augment da la renta da l’AVS da 70 francs per persunas che vegnan pensiunadas da nov – ha pledà Alex Kuprecht (PPS).

Sco proxim tracta il Cussegl naziunal la fatschenta. La debatta cumenza oz las 11:30.

Il menu da la refurma da rentas

Dunnas duain lavurar fin 65.

Novs pensiunaris duain survegnir 70 francs dapli AVS.

Per finanziar l'AVS duai la taglia sin la plivalur vegnida augmentada per 0,6%.

Quant che duai vegnir pajà or da la cassa da pensiun mintga mais. Il mument è quai 6,8%. En futur duain quai anc esser 6%.

