Cussegl dals chantuns vul far pli bunmartgà canortas

Il Cussegl dals chantuns vul reducir ils custs per canortas. Quai cun 82,5 milliuns francs da la Confederaziun.

Las novas subvenziuns dad 82,5 milliuns van enavos sin in'iniziativa dal Cussegl federal. En Svizra èn purschidas da tgira per uffants fitg charas en cumparegliaziun cun ils pajais vischins. Quai ha er dischavantatgs per l'economia publica en Svizra. Bleras dunnas cun ina buna furmaziun restan a chasa tar ils uffants perquai ch'i na renda betg da lavurar. Ina gronda part dals custs sto vegnir impundids per la tgira dals uffants.

Programs durabels

Il sustegn va sur ils chantuns: Quels ch'augmentan las subvenziuns survegnan durant l'emprim onn 65% da la summa supplementara da la Confederaziun. Il segund onn anc 35% ed il terz onn anc 10%. Il sustegn survegnan ils chantuns dentant be sch'els segireschan l'augment da las subvenziuns per almain sis onns.

Sch'in chantun u ina vischnanca oblighescha ils patruns da pajar ina contribuziun per subvenziunar la tgira d'uffants, vegnia quai era resguardà. Per questa part dal pachet da mesiras duain vegnir investids en tut 85 milliuns francs.

S'adattar als basegns

Il Cussegl dals chantuns vul dentant er adattar la purschida da las canortas als basegns dals geniturs. Per quai vul il Cussegl dals chantuns investir maximalmain 15 milliuns francs. Vegnir sustegnids pudessan tranter auter purschidas sur mezdi e durant las vacanzas u ina purschida che sustegna spezialmain geniturs cun temps da lavur malregulads.

