Cussegl federal en la critica – nauschas notas per far prognosas

In rapport d’evaluaziun da la controlla da finanzas federala mussa: La Confederaziun fa savens prognosas falladas.

Quai haja sa mussà tar las consequenzas da la refurma da las taglias sin interpresas 2, nua ch’il Cussegl federal era cun sia prognosa lunsch davent da las consequenzas effectivas. Sinaquai ha la controlla da finanzas federala prendì sut la marella il problem e constatà che questa valitaziun sbagliada na saja betg stada in cas singul.

Consequenzas na vegnian sistematicamain betg examinadas bain

Sistematicamain na vegnian u las consequenzas da leschas e relaschs da finanzas betg examinadas cun avunda precauziun. U che l'autenticitad dals resultats na satisfatgia betg. Quai resulta dal rapport d’evaluaziun, che la controlla da finanzas federala ha fatg tar las prognosas dal Cussegl federal en ses messadis.

Retschertga sa basa sin 50 messadis

La controlla da finanzas federala ha retschertgà sin basa da 50 messadis, quant bain che l’administraziun incumbensada ha fatg sias lezias. Per far quai ha ella fatg in catalog da criteris sin basa da la lescha dal parlament ed il mussavia da la Chanzlia federala. Il resultat: Quasi mintga terz messadi n’accumplescha betg las pretaisas minimalas, in tschintgavel betg quellas che pertutgan las consequenzas per la Confederaziun e l’economia.

Sin basa da quests resultads ha la controlla da finanzas federalas fatg differentas recumandaziuns al Cussegl federal. Tranter auter quella, che la Chanzlia federala duess controllar la qualitad dals messadis.

Il Cussegl federal n'è betg da la medema oppiniun

Il Cussegl federal na vul dentant savair nagut da quai. Tenor el sajan las mesiras actualas suffizientas, per garantir la qualitad da las prognosas. El è dentant pront, da stgaffir in sistem unifitgà per la calculaziun da consequenzas e da scolar ils collavuraturs pertutgads.

