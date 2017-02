Cussegl federal fa smirvegliar cumissiuns da gestiun

La cumissiun da gestiun dal Cussegl federal saja stada fitg surstada da la dumonda dal Cussegl federal da vulair tegnair secret dumondas en connex cun cumpras. Cun far secret il dossier da cumpras untgiss il Cussegl federal la transparenta fixada en la lescha.

La cumissiun da gestiun dal Cussegl federal vegnia ad examinar fitg detagliadamain la dumonda dal Cussegl federal da tegnair secret dumondas en connex cun cumpras, ha ditg Hans Stöckli, il president da la cumissiun da gestiun.

Cun questa revisiun na fissan tscherts documents betg pli accessibels. Per exempel na vesess ins betg pli las dumondas per incumbensas u er tgi che vegniss la finala incumbensà da far in servetsch. Uschia fissan las dumondas en connex cun cumpras er pigliadas or da la lescha da transparenza. En il messadi da la regenza hai num ch'i duai vegnir evità lavur nunnecessaria. Tenor il Cussegl federal tanschia sche la surveglianza interna dal Cussegl federal e la controlla da finanzas hajan invista.

Impurtantas remartgas da schurnalists

Cun quai n'è Alfred Heer, il president da la cumissiun da gestiun dal Cussegl naziunal betg d'accord. Tar acquisiziuns giaja bler crutsch. Deputadas e deputads na possia betg persequitar tut ed er la cumissiun da gestiun na possia betg far quai. Remartgas ed indicaziuns da schurnalists sajan perquai impurtantas.

Retschertgas schurnalisticas hajan per exempel scuvrì operaziuns criminalas tar il SECO. Quai haja er fatschentà la cumissiun da gestiun .

« Dapli ch'è public en il sectur d'acquisiziun e dapli decisiuns favuraivlas ch'i dat. » Alfred Heer

President da la cumissiun da gestiun

Malcuntentientscha sa mussa tar tuttas partidas.

