Cussegl federal: Suveran sto avair ultim pled

Partidas

PLD e PS èn per la gronda part cuntentas, schebain ch’i dat reducziuns. Cunzunt la PPS sco mamma da l’iniziativa d’immigraziun crititgescha las duas propostas dal Cussegl federal e numna ellas nunduvrablas. Per la PCD è la segunda varianta meglra, la quala na midass betg l’artitgel davart l’immigraziun. Questa stritgass dentant clers termins per la realisaziun ord la constituziun.