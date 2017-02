Damain daners per ils purs

Ils purs survengan l'onn che vegn damain daners. Sco ils servetschs parlaments communitgeschan èn quai 232 milliuns francs damain.

La cumissiun d’economia dal Cussegl naziunal va uss tuttina d’accord ch’ils purs survegnan damain daners l’onn che vegn. Uschia duajan star a disposiziun per ils onns 2018 fin 2021 subvenziuns per 13,56 milliardas francs. Quai èn 232 milliuns francs damain che fin uss. Quai communitgeschan ils servetschs parlamentars.

Il Cussegl federal vuleva spargnar anc dapli ed aveva budgetà respargns da 514 milliuns francs. Quai aveva il cussegl naziunal sin proposta da la cumissiun refusà.

Uss para questa reducziun ch’è vegnida decidida dal Cussegl dals chantuns per 232 milliuns francs a vegnir introducida sco cumpromiss. Dals meds finanzials èn 11,250 milliardas francs previs per pajaments directs. Producziun e vendita duain vegnir promovids cun 1,747 milliardas francs. 563 milliuns francs èn reservads per meglieraziuns da basa e mesiras socialas.

