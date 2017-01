Damain daners per las canortas d’uffants

Ils daners per sustegnair canortas d'uffants en Svizra vegnan stgars. La Confederaziun haja perquai decis prioritads, communitgescha il departament federal da l'intern. Privilegiads vegnan dumondas da chantuns ch’ha fin ussa pudì profitar pauc dal program.

80% dals daners restants vegnan repartids sin las dumondas ord quests chantuns che han profità fin ussa pli pauc dal program. Ils ulteriurs 20% van als chantuns ch’han fin ussa profità surproporziunalmain da l'agid finanzial. Qua sa tracti dals chantuns Basilea-Citad, Genevra, Neuchâtel, Turitg e Zug.

Daners restants na vegnan strusch a tanscher fin il 2019

Per ils onns 2015 fin 2019 stattan anc disposiziun 120 milliuns francs per canortas. Cunquai che la dumonda per sustegn finanzial è però anc adina gronda parta il departament dal fatg, ch’ils 42 milliuns restants na tanschian però betg fin la fin dal 2019.

