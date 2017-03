Dapli daners per renovar staziuns da viafier

La Confederaziun vul metter a disposiziun radund 2 milliardas francs per renovar las staziuns da viafier. Entras las adattaziuns architectonicas duain las staziuns vegnir pli segiras e pli cumfortablas per persunas cun impediment.





La Confederaziun vul adattar las staziuns da viafier als basegns da persunas cun impediments ed augmentar la segirtad. Quai ha ditg il directur da l'Uffizi federal da traffic, Peter Füglistaler, en l'emissiun Rundschau da la televisiun svizra. Per far quai dumonda l'Uffizi federal da traffic il parlament radund 2 milliardas francs per ils onns 2021 fin 2024.

Ina gronda part da quella summa saja prevesida per adattar las staziuns a la lescha davart l’egualitad da persunas cun impediments. La finamira da quella lescha è da pussibilitar a persunas cun impediment da duvrar ils meds da traffic publics independentamain. Ultra da quai sa tracti però era da far renovaziuns per augmentar la segirtad e per engrondir la capacitad da staziuns memia pintschnas.

RR novitads 06:00