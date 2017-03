Dapli daners per tgiran sez l'uffant grev malsaun u impedì

Il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns han decidì da midar la lescha en quest senn. La midada procuria bain per dapli custs tar l'Assicuranza d'invaliditad. Anc pli char vegnia dentant sch'ils geniturs na dettian betg dumogn da tgirar lur uffants e stoppian ir en chasa da tgira.

Enfin trais giadas dapli custassi per in uffant malsaun u impedì sch'el va en ina chasa da tgira. Uschia procuria questa lescha en in lieu per dapli custs, en l'auter dentant puspè per pli paucs.

24 uras a di

Ils pertutgads drovian l'agid ed il sustign e la stima per lur lavur, ha ditg Pascale Bruderer (PS/AG). Pertutgadas sajan radund 2'700 famiglias. I giaja per part per uffants che stoppian vegnir survegilads e tractads 24 uras a di, uschia prelegia Pirmin Bischof (CVP/SO) or d'ina brev d'ina gruppa d'agid a sasez.

Enfin 2'350 francs

Oz survegnan ils pertutgads tranter 470 e 1'410 francs il mais. Il supplement per la tgira intensiva vegn ussa auzà. Tut tenor survignan las famiglias da 940 enfin 2'350 francs. Per l'assicuranza d'invaliditad porta quai custs supplementars da radund 20 milliuns francs.

RR novitads 15:00