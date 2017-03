Dapli daners per trens regiunals

Lingias da tren e da bus regiunalas en Svizra duain survegnir dapli daners. Il Cussegl dals chantuns vul augmentar il credit per ils onns 2018 fin 2021 per 144 milliuns - sin 4,1 milliardas francs. Quai è ina decisiun tenor il gust dals chantuns e da las interpresas da viafier.

La decisiun dal Cussegl dals chantuns ha vilentà la cussegliera federala Doris Leuthard. La proposta dal Cussegl federal cuntegnia gia in augment da 2% per il traffic da persunas regiunal, ha argumentà Leuthard. Quai saja gia uss dapli che quasi tut las expensas federalas. In ulteriur augment na lubeschian las finanzas federalas betg. La posiziun da la chombra pitschna na cuntentia betg.

