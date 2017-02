Dapli gudogn per Swisscom il 2016

Il concern da telecommunicaziun Swisscom ha fatg marcantamain dapli gudogn l'onn 2016, numnadamain 17,8%.

Ina svieuta stabila da radund 11,6 milliardas, in resultat EBITDA levamain pli aut cun 4,2 milliardas ed investiziuns da radund 2,4 milliardas - quai è la bilantscha che la Swisscom po far per il 2016. Il gudogn saja creschì per 17,8 pertschient sin 1,6 milliardas francs, communitgescha la Swisscom. L'onn 2015 avevan reservas engrevgià il gudogn.

Schef executiv operativ è cuntent

Urs Schäppi, il CEO da la Swisscom scriva en la communicaziun a las medias ch'el saja cuntent cun quest resultat. La Swisscom haja pudì tegnair pled ed haja realisà la prognosa per il 2016. I saja stà ina greva cursa. Surtut il squitsch da pretsch ed ils pretschs da roaming sbassads sajan stads ina sfida per il concern da telecommunicaziun.

Tge spetga il 2017?

Per l'onn current quinta la Swisscom cun in sumegliant resultat sco l'onn 2016. Il squitsch sin il pretsch vegnia a restar, ma malgrà quai stoppia il concern danovamain investir en l'infrastructura. En Svizra vul la Swisscom investir radund 1,75 milliardas francs. Da quels duain passa 500 milliuns vegnir duvrads per il schlargiament da la rait da fibra da vaider.

