Dapli lavur e damain agid = integraziun

Fugitivs renconuschids, e tals cun lubientscha provisorica da star en Svizra, duain pli savens lavurar enstagl da survegnir agid social. Quai pretenda la Conferenza svizra per l'agid social SKOS.

Per cuntanscher questa finamira pretenda la SKOS da far dapli che fin ussa, cunzunt en il sectur da la furmaziun professiunala. Las mesiras d'integraziun actualas na tanschian betg, ils custs da l'agid social vegnian a crescher a moda rasanta.

Dapli engaschi da tuts

Dals fugitivs renconuschids en Svizra saja anc adina mintga segund senza lavur. E tar ils fugitivs cun lubientscha provisorica sajan perfin trais quarts senza lavur. Per la Conferenza svizra per l’agid social na dovri betg mo dapli stentas da la Confederaziun, dals chantuns e da las vischnancas, mabain era da l’economia. E la finala sajan era ils fugitivs sezs responsabels per s’integrar en il martgà da lavur.

Sut il stritg nagins custs supplementars

La SKOS quinta cun custs annuals da 100 milliuns francs per realisar las ulteriuras mesiras d’integraziun. Cun reducir la dependenza d’agid social da fugitivs per in onn, fissan quests custs dentant gia curclads.

