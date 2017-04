Dapli passagiers cun pli pauc sgols per la Swiss

Oz, 18:04

SDA / Lea Livers

En l'emprim quartal ha la societad aviatica Swiss transportà 3,66 milliuns passagiers. Quai è in plus da 4,7%. Il dumber dals sgols è dentant sa sminuì per 3% sin 33'197.