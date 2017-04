Dapli rassissem en il spazi public

En Svizra vegnan adina dapli persunas discriminadas a moda rassistica quai en il spazi public, a la plazza da lavur ed a scola. Prendì tiers han era smanatschas.

Tenor in rapport annual da la rait da cussegliaziun per unfrendas da rassissem vegnan en Svizra adina dapli persunas discriminadas. En tut han ils 26 posts da cussegliaziun dumbrà 199 cas. Quai èn in zichel damain che l’onn 2015. Lura ha il post dumbrà 239 cas.

Ins haja dentant nudà l'onn passà dapli cas da rassisem en il spazi public, a la plazza da lavur ed a scola. Il davos onn eran quai dapli che la mesadad dals cas. S'augmentadas sajan era las ingiuras e las smanatschas. Plinavant vegn menziunà en il rapport ch’il dumber da cass zuppads saja grond. Blers cass da rassissem na vegnian gnanc annunziads.

RR novitads 17:00