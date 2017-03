Dapli schuldada per sa defender en il mund virtual

L'armada svizra duai augmentar sias forzas per cumbatter attatgas fatgas en l'internet, quai vul il minister da defensiun Guy Parmelin.

Enstagl da las 50 plazzas d'ozendi, dovria fin il 2020 en tut 150 fin 170 plazzas per sa defender cunter cyberattatgas, sco il minister da defensiun Guy Parmelin ha ditg en in'intervista cun la gasetta ‘Südostschweiz am Wochenende’. Anc quest onn duai il Cussegl federal sa fatschentar cun in nov plan d’acziun co cumbatter talas attatgas. L'emprima finamira dals cyberschuldads fiss, da defender l'infrastructura da l'armada.

Sfida da chattar spezialists

Pussaivla fiss ina sort scola da recruta per vegnir tar ils spezialists dal mund virtual necessaris, manegia Parmelin. En l’Israel sa laschian umens e dunnas giuvnas sa scolar en l’armada, e pli tard midian els lura en l’economia privata.

Ils daners èn era in tema

Davart ils custs n'ha Parmelin betg vulì s'exprimer. El avertescha dentant en general, ch’ils daners per l’armada na tanschian betg en il futur. I haja num remplazzar tancs ed artigliaria che na sajan betg pli suffizients. E Parmelin ha agiuntà sin dumonda, ch’el giavischia in augment temporar dal plafonament dals custs per l’armada.

