Dapli sgols per repatriar persunas

Il 2016 han 341 persunas stuì bandunar la Svizra en sgols spezials. Quai èn 113 dapli che l'onn avant. En tut ha i dà 22 sgols spezials dapli che l'onn 2015.

Il secretariat statal per migraziun ha confermà in rapport da la gasetta «Zentralschweiz am Sonntag». L'augment saja d'attribuir al fatg che la Svizra saja sa participada pli intensiv a sgols collectivs da l'Uniun europeica. Quels vegnan coordinads da l'agentura da protecziun da cunfins Frontex.

