Problems cun meds che pon far dependent na sajan betg sa megliurads e stagneschian sin in aut nivel. «Dependenza Svizra» crititgescha politica ed economia ch'els na fetschian betg avunda cunter quai. Las ultimas debattas tar il tema da dependenza hajan sulettamain communabel che la politica na veglia betg sa maschadar en quests martgads.

La politica acceptia la situaziun per defender ils interess da singuls acturs, declera Markus Meury, pledader da «Dependenza Svizra». L'industria e las lobis influenzeschian fermamain la debatta. Quai sa mussia tar la lescha da products da tubac. Questa lescha è vegnida returnada dal parlament al Cussegl federal pervi dal scumond da reclama che fiss stà cumpiglià.

In quart fima – la mesadad vuless chalar

In quart da la populaziun svizra fimia. Passa la mesadad less dentant chalar si, tenor il monitoring da l'Uffizi federal da sanadad publica dal 2015. Quai vegnia dentant engrevgià tras la reclama omnipreschenta da tubac, scriva «Dependenza Svizra». Els fan endament che radund 9'500 persunas sajan mortas pervi da las consequenzas dal fimar il 2012 en Svizra.

Er la lescha d'alcohol è ida da l'aua giu

La lescha d'alcohol è vegnida renviada al Cussegl federal perquai ch'ella avess cumpiglià ina taglia per ils destillaturs e per ils furniturs da puma. Plinavant avess questa lescha cumpiglià in scumond da vender alcohol la notg.

Tenor il monitoring da dependenza baivian 21% dals Svizzers alcohol a moda ristganta. 250'000 haja pers la controlla dal consum d'alcohol. 1'600 persunas moran mintg'onn pervi dal consum d'alcohol.

Protecziun da giugaders en la legislaziun davart gieus per daners

Da la regulaziun flaivla profiteschia dentant er il maun public. Quel gudagnia vid ils giugaders. Radund 75'000 persunas sajan dependentas da giugar en Svizra. Ils custs da la dependenza da giugar en Svizra vegnan schazegiads sin 551 enfin 648 milliuns francs l'onn.

La nova lescha duai proteger meglier da la dependenza da giugar e da manipulaziuns da scumessas. Il medem mument duain Casinos pudair porscher gieus per daners en l'internet. Gieus per daners en l'internet porschian spezialmain gronds ristgs damain. Quests gieus sajan accessibels di e notg e la protecziun da giuventetgna po vegnir guntgì fitg simpel.

