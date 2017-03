Di da festa per Berset: Gea a la refurma da rentas

Ad Alain Berset croda in crap giu dal cor. El ha rablà tras ses pop, sia refurma da rentas en il parlament. Ma betg a tuts croda in crap giu dal cor. La decisiun era piz a cup e divers èn dischillus. La balla è uss tar il pievel.

Il menu da la refurma da rentas

Dunnas duain lavurar fin 65.

Novs pensiunaris duain survegnir 70 francs dapli AVS.

Per finanziar l'AVS duai la taglia sin la plivalur vegnida augmentada per 0,6%.

Quant che duai vegnir pajà or da la cassa da pensiun mintga mais. Il mument è quai 6,8%. En futur duain quai anc esser 6%.

Ord la debatta dal Cussegl naziunal

Las posiziuns en il cussegl naziunal en claras: Dretga PPS e PLD en cunter la refurma e l'allianza PS, PCD, PVL e verds èn per la refurma. Dentant datti en diversas partidas persunas che na vegnan a vuschar tenor lingia da partida. Tant pli gronda è la tensiun.

Ruth Humbel (PCD / AG) ha anc ina giada declerà las differenzas tranter il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns e la proposta da cumpromiss. Ella ha fatg endament als parlamentaris che trais refurmas da rentas hajan gia fatg naufragi ed i saja ussa temp per ina nova.

« Mo cun in GEA pudais vus dar la schanza a la populaziun da votar davart las rentas! » Ruth Humbel

PCD / AG

Thomas de Courten (PPS / BL) ha pledà per quels che vulan refusar il cumpromis. El na craja betg ch’il pievel acceptass la refurma da rentas en ina votaziun ed el ha crititgà il vi e na dal parlament.

« Quai n’è nagin cumpromis, quai è in dictat! » Thomas de Courten

PPS / BL

Berset vid tremblar

Il cusseglier federal Alain Berset ha anc ina giada empruvà da far attent a l’impurtanza da la fatschenta. En ses pled ha el er exprimì sia chapientscha che las emoziuns hajan cuntanschì in punct culminant, suenter las lungas debattas en il parlament. Quai saja be uman, la finala saja la refurma impurtanta per l’entira Svizra. Uss sto Berset anc tremblar in'ultima gia. La debatta èn il Cussegl naziunal ha cumenzà.

Cussegl dals chantuns di gea a la refurma da rentas

Era sche las posiziuns en il Cussegl dals chantuns eran cleras, han adversaris ed aderents anc ina giada preschentà lur arguments. Konrad Graber (PCD) ha preschentà il cumpromiss da la conferenza d'intermediaziun. Quel correspunda a la proposta dal Cussegl dals chantuns. Encunter questa proposta che cuntegna in augment da la renta da l’AVS da 70 francs per persunas che vegnan pensiunadas da nov – ha pledà Alex Kuprecht (PPS).

In ping-pong nunditg

Dapi 4 onns e la refurma da rentas vegnida tractada a Berna. Las duas chombras na sun betg vegnidas perina fin a la fin. Igl è stà in cumbat da cumpromiss. Uschia e la refurma siglida dad ina chombra en l’autra. Las propostas eran massa differentas. Be cun pitschens pass èn il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns vegnids encunter in a l’auter. E pir uss, l’ultim mument pussaivel han las duas chombras chattà in cumpromiss.

Questa e la terza refurma. Dus ulteriuras refurmas eran gia stadas en discussiun a Berna. Quellas èn dentant idas giu per l’aua giu. La terza è vegnida tras.

