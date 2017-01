Dischoccupaziun crescha e forza da cumpra va enavos

L’Uniun sindicala svizra USS fa quitads per l’economia svizra. Ils motivs èn la dischoccupaziun creschenta e la capacitad da cumpra che diminuescha pervi da las contribuziuns per las assicuranzas socialas.

Il product naziunal brut per persuna stagnescha quasi en Svizra, scriva l’Uniun sindicala. E la Svizra saja in dals paucs pajais en l’Europa nua che la dischoccupaziun creschia dapi il 2015. Perquai vul l’USS uss cun ina retscha da mesiras preschentadas far frunt a quest svilup. Tranter auter duai nagin pajar dapli che 10% da ses gudogn net per las premias da la cassa da malsauns. Sco finamira numna la USS ina summa da fin a 8%.

Ina premia da cassa da malsauns dependenta da las entradas

Ma la finamira a lunga vista saja ina premia dependenta da las entradas. Era pudess la summa da 300 milliuns francs che la cumissiun da concurrenza incassescha per surpassaments vegnir impundida per reducir las premias da cassas da malsauns, scriva la USS.

