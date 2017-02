Dischoccupaziun crescha en Svizra – ed era lev el Grischun

En Svizra eran annunziadas il schaner dapli persunas senza lavur. Cumpareglià cun il december è la quota da dischoccupaziun s'augmentada da 3,5% il december sin 3,7% il schaner. En il Grischun è la quota da dischoccupaziun tar 1,9%.



Il schaner eran en il chantun Grischun 2’117 persunas senza lavur. Quai ina quota da 1,9% scriva l’Uffizi per industria, mastergn e lavur dal Grischun. En cumparegliaziun cun il december è quai in augment da 23 persunas. Total en il Grischun eran a la tschertga da lavur 3’860 persunas quai en cumparegliaziun cun il december in augment da 96 persunas.

Branscha da construcziun e gastronomia

Sco spetgà èn las bleras persunas senza lavur en il Grischun ord la branscha da construcziun. (872) Suandà da la gastronomia (207) sco er dal commerzi en detagl (110) e la branscha da sanadad (111).

En Svizra crescha la dischoccupaziun

Sco il Secretariat da stadi per l’economia Seco scriva eran il schaner 164’466 persunas senza lavur, quai radund 5’000 dapli che anc il mais december. En cumparegliaziun cun avant in onn è quai in augment da 0,5%, scriva il Seco.

Dapli persunas sur 50 onns senza lavur

Tar las persunas sur 50 onns è la dischoccupaziun creschida. Uschia eran 1’274 persunas dapli annunziadas senza lavur. Ed era la dischoccupaziun tar la giuventetgna (15 fin 24 onns) è creschida en cumparegliaziun cun il december per 0,1%. Quai 556 giuvenils dapli senza lavur.

