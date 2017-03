Dölf Biasotto è elegì en la regenza da l'Appenzell Dadora

El è sa mess tras cleramain cunter ses cuntrahents Peter Gut (senza partida) ed Inge Schmid da la PPS. Quai communitgescha il chantun.

Dölf Biasotto arta uschia il sez da la cussegliera guvernativa da la PLD, Marianne Koller. Ella calla sin la fin da matg. Uschia èn vinavant dus sez en la regenza da l'Appenzell Dadora occupads da la PLD (Dölf Biasotto e Paul Signer), in da la PS (Matthias Weishaupt), in da la PPS (Köbi Frei) ed in senza partida (Alfred Stricker).

