Dossiers da pazients bainbaud electronics

Tgi che vul po avair a partir dal 2018 in dossier da pazients electronic, il Cussegl federal ha decis ils detagls da realisaziun. Cun il dossier electronic pon tut las datas medicinals relevantas vegnir arcunadas e duvradas independentamain.

Il dossier electronic duai megliurar la segirtad, la qualitad e l’effizienza dals tractaments medicinals, communitgescha il Cussegl federal. Il dossier electronic fa part da la strategia da sanadad 2020.

Il decret ch'il Cussegl federal ha relaschà uss regla chaussas tecnicas ed organisatoricas. Tar quai tutga il format da l'uschenumnada numera d'identificaziun dal pazient. En in emprim sboz aveva il Cussegl federal gì proponì il numer d'AVS per identifitgar il pazient. Per motivs da segirezza è quest'idea dentant crudada tras.

Dossier è voluntari

Pazients e pazientas decidan voluntarmain sch'els vulan avrir in tal dossier electronic. I na dettia nagin sforz. Protecziun da datas e segirezza hajan tenor l'uffizi da sanadad publica la pli auta prioritad. Tenor la lescha haja il persunal d'endrizzaments da dretg public e quel dal chantun access sin las datas sch'il pazient ha dà la lubientscha. Nagina invista hajan cassas da malsauns u patruns.

Ospitals han uss trais onns temp per introducir il sistem da dossiers electronics. Chasas da tgira e da parturir han temp tschintg onns. Pervi da la resistenza da blers medis na datti nagin obligatori per apotecas, spendreras, chiropratichers u medis da chasa d'introducir il sistem.

