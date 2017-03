Dumber dals milliunaris crescha ad in crescher

Il mument vivan radund 7'000 persunas en Svizra che possedan dapli che 30 milliuns dollars.

En in onn è il dumber da milliunaris en Svizra creschì uschia per 5%. Radund 7'000 persunas possedan dapli che 30 milliuns dollars. Ils abitants ritgs èn tenor il nov rapport da bainstanza dal specialist d'immobiglias Knight Frank, concentrads sin sur tut dus lieus. A Genevra vivan radund 2'500, a Turitg 2'300 multimilliunaris. Genevra ha pudì attrair dapli novs milliunaris che Turitg.

Per il futur quinta l'interpresa cun 30% dapli novs milliunaris per Genevra che per Turitg cun 10%. En l'entira Svizra pudess il dumber crescher per 20%, pia sin radund 8'500.

Sin l'entir mund schazegia l'interpresa che sa referescha sin la societad "New World Wealth" ch'i duai dar bunamain 200'000 multimilliunaris. Knight Frank ha constatà che bleras da quellas persunas hajan bandunà citads europeicas, cun excepziun da Londra. Citads australianas hajan per exempel mess tiers.

La finala va Knight Frank da quai annora ch'i duai dar 70'000 novs milliunaris ils proxims diesch onns en Svizra. Quai fissan lura 430'000 milliunaris.

