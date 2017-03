Dunnas da la PS èn per refurma da las rentas

Las dunnas da la Partida social-democratica svizra sustegnan la refurma da las rentas. Cun 50 cunter 19 vuschs han ellas decidì la parola gea. Quai a chaschun da lur radunanza da las commembras a Berna.



Las dunnas da la PS sustegnan sutegnan la refurma da las rentas malgrà che las dunnas ston lavurar en il futur in onn pli ditg, sch'il suveran svizzer di quest atun gea a la refurma.

Ellas n'ajan nagin plaschair che las dunnas stoppian lura lavurar fin 65 onns. Dentant è la maioritad stada da l'avis che la refurma rinforzeschia en tut la posiziun da las dunnas.

L'AVS è la funtauna d'entrada principala da las dunnas. Quai era pervi che la grond part da las dunnas na pon betg bajar si ina segunda pitga. Suenter la revisiun vegnessan las rentas l'onn 2019 considerablamein augmentadas. E quai avess era in effect positiv per las dunnas. La refurma meglierass era la segirtad da la segunda pitga tar persunas cun pajas bassas. Ed en questa categoria sa chattan era bleras dunnas. Quai era pervi ch'ellas lavuran a temp parzial. Plinavant han las dunnas era largias da contribuziun sch'ellas smettan da lavurar per pudair tgirar lur uffants.

