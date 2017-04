Duscha fraida per la Fundaziun Greina

Il Tribunal federal na conceda ad in recurs da dus commembers da la Fundaziun svizra da la Greina cunter il referendum nnagin effect suspensiv. Sia decisiun motivescha il tribunal cun il grond interess public da far la votaziun e la blera lavur gia fatga.

Fatg il recurs avevan il president ed il maina-fatschenta da la Fundaziun da la Greina - Reto Wehrli e Gallus Cadonau. Els crititgeschan, ch’il comité da referendum encunter la lescha dovria cifras faussas.

Fundaziun Greina: 40 francs per famiglia, betg 3'200

Sin il fegl per ramassar suttascripziuns stat, che la lescha nova d’energia mainia in pli da custs da 3’200 francs per famiglia. Quai saja vegnì scrit, malgrà ch’il Uffizi federal d'energia (UFE) haja confermà repetidamain ch’i dettia mo custs da 40 francs en pli.

Votaziun davart l'emprim paket cun mesiras per la strategia d'energia 2050 è fixa

Il suveran decida ils 21 da mai davart l’emprim pachet da mesiras da la strategia d’energia 2050. Il Cussegl federal ed il parlament vulan sbassar il consum d’energia, augmentar l’effizienza d’energia e promover dapli las energias regenerablas.

RR novitads 12:00